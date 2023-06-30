Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda 30 uzman öğretmene eğitici eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - 7 gün 24 saat acil durumlar için hizmette olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği eğitim hizmetlerine devam ediyor. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda 30 uzman öğretmene eğitici eğitimi verildi.

KENDİ İLLERİNDE EĞİTİM VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak, farklı illerde hizmet veren okullarda İSG uzmanı olarak görev yapan öğretmenlere yönelik eğitici eğitimi düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşen eğitimlere katılan öğretmenler, aldıkları eğitim sonrasında kendi illerinde eğitim verecekler.

30 ÖĞRETMENE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yapılan eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verildi. 30 uzman öğretmenin katıldığı eğitimler uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

EĞİTİM KONULARI

Eğitim kapsamında öğretmenlere itfaiyenin yapısı ve araç bilgisi, 112 komuta merkezi ve haberleşme süreci, araç ve malzeme bilgisi, araç yangınlarına müdahale teknikleri, aktif ve pasif yangın güvenlik sistemleri, kişisel koruyucu donanım, taşınabilir yangın söndürücüler başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.