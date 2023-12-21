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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Atabay Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalışan personele KBRN eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde bulunan tesis ve işletmelerin, olası bir yangın veya afet durumunda karşılaşabilecekleri can ve mal kayıplarını ortadan kaldırma ve azaltma amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, tesis ve işletmelerin personellerine yönelik eğitimler devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ilimizde bulunan Atabay Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalışan personel KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) eğitimi verildi. Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Kodlanması, Tehlikeli Madde Etiketleme Sistemleri, Dökülme ve Saçılma Durumunda Müdahale Rehberi Kullanımı, Emniyet Mesafesi Belirleme, Kişisel Koruyucu Donanım, Sızıntı ve Dökülme Durumunda Müdahale Prosedürleri ve Ekip Organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu.

Yangın, Trafik Kazalarında Kurtarma, Yüksekte Çalışma ve Kurtarma, Kapalı ve Dar Alandan Kurtarma, KBRN İstasyonu başta olmak üzere farklı maksatlar ile oluşturulmuş birçok simülatörün yer aldığı İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM eğitim sahasında gerçekleştirilen pratik bölümde kursiyerler, sızıntı simülatöründe meydana gelen sıvı kimyasal sızıntısına müdahale gerçekleştirdiler. Kursiyerler, sızıntının gerçekleştiği yerde kapama ve durdurma işlemi gerçekleştirdiler.