Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Gebze 26 Nisan Emlak Konutları Site sakinlerine ‘Yangın Güvenliği Eğitimi’ verdiKOCAELİ (İGFA) - 7 gün 24 saat vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların bilinçlenmesi için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talep üzerine eğitimler veriyor.

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi KOBİTEM ekiplerince Gebze ilçesinde bulunan 26 Nisan Emlak Konutları Site sakinlerine yönelik ‘Yangın Güvenliği Eğitimi’ gerçekleştirdi. Eğitimde, Yangın Önleme, Yangında Doğru Hareket Tarzı ile Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Kullanımı hakkında pratik bilgiler sunuldu.

Eğitimin son bölümünde ise uygulamalı olarak yangın söndürücüler kullanılarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükşehir İtfaiyesi tarafından verilen eğitim hizmetleri sayesinde, vatandaşların olası afet ve yangınlara hazır olmaları, ayrıca profesyonel müdahale birimleri gelinceye kadar bu durumlar ile başa çıkabilmeleri hedefleniyor. Acil durumlarda vatandaşlar, tüm acil müdahale birimlerine 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtası ile ulaşabiliyor.