Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde personel maaşlarını hesaplara yatırdı. Böylece belediye emekçileri çifte bayram sevinci yaşamış olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeliİzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de çalışanlarını unutmadı. Her ayın 13‘ünde hesaplara yatan personel maaşları bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 gün öncesinde emekçilerin hesabına yatırıldı.

Maaşları hesabına geçen İzmit Belediyesi emekçileri, böyle bir günde kendilerini düşünen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.