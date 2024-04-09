Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde personel maaşlarını hesaplara yatırdı. Böylece belediye emekçileri çifte bayram sevinci yaşamış olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeliİzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de çalışanlarını unutmadı. Her ayın 13‘ünde hesaplara yatan personel maaşları bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 gün öncesinde emekçilerin hesabına yatırıldı.

Edirne Keşan'da ilk meclis toplantısı yapıldı Edirne Keşan'da ilk meclis toplantısı yapıldı

Maaşları hesabına geçen İzmit Belediyesi emekçileri, böyle bir günde kendilerini düşünen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.