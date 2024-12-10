İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve engelli hizmetleri birimlerinin personelleri toplantıda bir araya gelip daha kaliteli hizmet için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi özel gereksinimli bireylere yönelik yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde özel gereksinimli bireyler için hizmet sunan Kısa Mola, Yaşama Destek Evi (YADEV) ve Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin periyodik kapasite değerlendirme sunumları yapıldı. Birçok ailenin hayatına dokunmuş olan engelli hizmetleri birimleri, yeni dönemde daha fazla aileye erişmek ve daha kaliteli hizmet sunmak hedefleriyle bir araya geldi.

YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve engelli hizmetleri birimlerinin personellerinin katıldığı toplantının gündeminde birimlerin altı ay içinde yürüttüğü faaliyetler, faydalanıcıların gelişim grafikleri, hedefleri ve genel performansları ele alındı. Birimlerin çalışmalarının incelendiği toplantıda altı aylık dönem için yeni hedefler belirlenip ailelerden gelen talep ve istekler değerlendirildi.