Kocaeli İzmit Belediyesi, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Güvercinlik Mahalle Muhtarı Enes Malik Bozkurt ile bir araya gelerek mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde değerlendirmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam eden İzmit Belediyesinin son durağı Güvercinlik Mahallesi oldu. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Neslihan Çakır, Meclis Üyeleri Özcan Özer ve Turgut Kocacık, Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç, İsmet Kanık, Ali Filiz, İsmail Akdeniz ve birim müdürleri Güvercinlik Mahalle Muhtarı Enes Malik Bozkurt ile bir araya geldi.

MANCARLI PİDE YAPTILAR

Mahallelinin talep ve önerilerini titizlikle not alan İzmit Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallelerin gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. İzmit Belediyesi heyeti ziyaret sırasında mahallelilerle birlikte taş fırında mancarlı pide de yaptı.