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Kocaeli İzmit Belediyesi halkın sesine kulak vermeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları Sanayi Mahallesi’nde devam etti. Vatandaşların, talep ve önerilerini iletme imkânı bulduğu program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay’a, İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti.

TALEPLER NOT ALINDI

Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, Başkan Hürriyet’e teşekkür etti