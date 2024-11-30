Kocaeli İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi Tepecik Camii’nde Cuma Namazı sonrası cemaat ile bir araya gelerek kek ve limonata ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, her hafta Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Tepecik Mahallesi Tepecik Camii’nde gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Neslihan Çakır ve Vildan Bacıoğlu Taşkan, İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Köy Hizmetleri Masası Sorumlusu Turgay Oruç, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Tepecik Mahalle Muhtarı Ahmet Alkan katıldı.

AŞEVİ’NDE YAPILAN KEK VE LİMONATA İKRAM EDİLDİ

Vatandaşlara İzmit Belediyesi Aşevi’nde yapılan kek ve limonata ikram edildi. İzmit Belediyesi yöneticileri cemaatle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar da İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.