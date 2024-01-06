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Kocaeli İzmit Belediyesi, Akça Camii Caddesi’nin Ömerağa Mahallesi’nde kalan kısmını çok kısa bir sürede modern görünüme kavuştururken, yeni asfalt sezonunda Karabaş Mahallesi’nde kalan kısmında da yenileme çalışması gerçekleştirecek KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kent merkezini modern ve estetik görünüme kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Akça Camii Caddesi’nin Ömerağa Mahallesi’nde kalan ilk etap çalışmaları 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği üst yapı ve aydınlatma çalışmalarının ardından Akça Cami Caddesi çok güzel bir görünüme kavuştu.

ESNAF PROJE HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer, Akça Camii Caddesi’nin Karabaş Mahallesi’nde kalan kısmındaki esnafı ziyaret etti. Burada yapılacak proje hakkında esnafa bilgi aktaran İzmit Belediyesi Koordinatörleri, esnafın fikirlerine de kulak verdi.

CADDENİN DİĞER KISMI DA YENİLENECEK

Akça Cami Caddesi’nin Karabaş Mahallesi bölümündeki deforme olan kısımlara su birikintileri yaşanmaması ve ulaşımın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi adına asfalt yama yapılırken yeni asfalt sezonuyla birlikte yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Akça Cami Caddesi’nin şu ana kadar yenilenen kısmını çok beğendiklerini dile getiren esnaflar da İzmit Belediyesi ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.