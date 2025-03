Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde down sendromunu anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Engelli Hizmetleri öğretmenleri tarafından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık oluşturmak amacıyla Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde down sendromunun tanıtıldığı sunum düzenlendi.

DİĞER ENGEL TÜRLERİ DE TANITILDI

Sunumda down sendromunun yanı sıra otizm, bedensel ve zihinsel engellilik türleri, hiperaktivite gibi diğer engel türleri de anlatıldı. Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe Öğretmeni Esra Akman, Rehber Öğretmen Yeliz Kılıç ve okul idaresi bilgilendirici sunum için İzmit Belediyesi öğretmenlerine teşekkürlerini sundu.