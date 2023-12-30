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Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından süslenen kent merkezini dolaşarak esnaf ve vatandaşla sohbet etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye caddesindeki yılbaşı süslerini ve belediye önündeki yılbaşı ağacını inceleyerek esnafa ve vatandaşlara yeni yıl için iyi dileklerini iletti

Hürriyet kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da bol bol hatıra çekilerek yeni yıl için güzel temennilerde bulundu. Başkan Hürriyet Fethiye Caddesinde yaptığı açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentin dört bir köşesinde 2024 yılına girerken çok güzel çalışmalar yaptılar. Işıklandırma ve güzel objeler yaptılar. Özellikle çocuklar ve gençler çok sevdi ve şu anda kent merkezi çok kalabalık.

“EMEKÇİLERİMİZİN EL EMEĞİ İLE ÜRETİLDİ”

Fethiye Caddesinde de Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı bir kırmızı halı çalışması var. Geçen sene heves edip yapamamıştık bu sene nasip oldu. Fethiye Caddesine komple bir kırmızı halı serdik. Burada bir yürüyüş yolu oluşturduk. Güzel balonlar, süslemeler ve taklar yaptı arkadaşlarımız. Hepsi dışarıdan malzeme almaksızın kendi el emekleri ile atölyelerde üretildi.

“GENÇLERİMİZ GÜZEL DUYGULARI TATSIN”

Ben İzmit için çalışan bütün emekçi kardeşlerime, atölyelerdeki ustalarımıza teşekkür ediyorum. Kentin cıvı cıvıl olmasını seviyoruz. Yeni yıl eğlencelerini şehitlerimiz nedeniyle iptal etmiştik ama yine de renkli girelim yeni yıla. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu güzel duyguları tatsın biraz neşelensinler istedik” dedi.