Ramazan ayı boyunca İzmitlileri sahura kaldıracak davulcular belli oldu. İzmit Belediyesi, davul çalmak için başvuruda bulunan 48 davulcuya kimliklerini teslim etti. İşte mahalle mahalle o davulcular...KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalacak kişileri belirledi. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen 48 davulcuya kimlikleri ve yelekleri zabıta ekipleri tarafından teslim edildi.

2 DEFA BAHŞİŞ TOPLAYABİLECEKLER

Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcular, görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri boyunlarından çıkartmayacaklar. İzmit Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kimliği olmayan hem davul çalamayacak, hem de bahşiş toplayamayacak. Davulcular Ramazan boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecekler. Ayrıca davulcular gece 03.30’dan itibaren davul çalmaya başlayacaklar. Davul çalarken vatandaşları rahatsız edecek şekilde yüksek sesli ritimlerden kaçınılacak. Davulcular sabit bir noktada durarak değil, mahalle boyunca gezerek çalacak” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi Zabıta Ekipleri, kurallara uymayan ve vatandaşlara rahatsızlık veren davulcular hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulayabilecek. Ayrıca kurallara uymayan davulcuların ilerleyen yıllarda davul çalmasına izin verilmeyecek.

2025 YILI İZMİT BELEDİYESİ RAMAZAN DAVULCULARI

Erdal Ceyhan – Cedit Mahallesi

Ceyhun Ceyhan – Terzibayırı Mahallesi

Hayri Çelik – Şirintepe Mahallesi (Plajyolu tarafı)

Yavuz Kuyumcu – Kuruçeşme Fatih

Erdal Ceyhan – Erenler Mahallesi

Abdullah Samet Gören – Gündoğdu Mahallesi

Tugay Kuyumcu – Doğan Mahallesi

Berati Karabulut – Karabaş Mahallesi

Ersin Kuyumcu – Yeni Mahalle (Radar)

Sebahattin Kuyumcu – Cumhuriyet Mahallesi

Atakan Yıldız – Akpınar Mahallesi

Muhsin Uzun – Gündoğdu Mahallesi

Sedat Poyraz – Ömerağa Mahallesi

Samet Kayan – Hacıhızır Mahallesi

Mert Kalay – Tavşantepe Mahallesi

Adem İsmail Kaplan – Körfez Mahallesi

Resul Doğan Topçular Mahallesi

Hakan Şare – Kozluk Mahallesi

Berkay Savaş - Mehmetalipaşa Mahallesi

Cüneyt Çakmak – Yahyakaptan Mahallesi

Emircan Çalım – Kadıköy Mahallesi

Berat Yılmaz – Kuruçeşme Hatipköy

Tuncay Borlak – Bekirdere Mahallesi

Erhan Taşkın – Bekirdere Mahallesi

Kadir Özayvaz – Cedit Mahallesi

Volkan Akkuş – Serdar Mahallesi

Abdülbaki Yaldız – Yenişehir Mahallesi Stad 2000

Ahmet Turan – Şirintepe Mahallesi Şahin Tepesi

Recep Demircioğlu – Yenidoğan Mahallesi

Yılmaz Birçok – Kuruçeşme Fatih Mahallesi

Aydan Can – Turgut Mahallesi 1. Bölge

Mehmet Kıyımcı – Turgut Mahallesi 2. Bölge

Saim İbişoğlu – Turgut Mahallesi 3. Bölge

Sezai Kuyumcu – Fatih –Yeni Mahalle

Cumali Çelik – Alikahya-Fatih Merkez- Atatürk Mahallesi

Vefacan Gebeş – Tavşantepe Mahallesi

Bilal Şafak – Hacı Hasan Mahallesi

Abdülhamit Tabiloğlu – Malta Mahallesi

Eren Akgün – 28 Haziran Mahallesi

Orhan Poyraz – Akçakoca Mahallesi

Ayhan Poyraz – Orhan Mahallesi

Resul Yüzel – Serdar Mahallesi

Semih Kulabaş – Gültepe Mahallesi

Serkan Yıldız – Tavşantepe Mahallesi

Muhammet Yıldıray Meşe – Yenişehir Mahallesi

Özkan Çiftçi – Yenidoğan Zeytinlik Böl.-Zabıtan Mahallesi

Berkant Ülgen – Terzibayırı Mahallesi

Haktan Şirin – Yenidoğan Seka Sümer Evleri