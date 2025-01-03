Kocaeli İzmit Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılında çevre temizliği ve halk sağlığını ön planda tutarak, kırsal alanlardan şehre kadar geniş bir alanda gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmaları ve yenilikçi uygulamalarla büyük bir başarıya imza attıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılında önemli bir dizi yeniliğe ve başarılı çalışmalara imza atarak çevre temizliği ve halk sağlığı konusunda dikkat çeken bir yıl geçirdi. Müdürlüğün faaliyetleri, halkın yaşam kalitesini artırmayı ve çevre bilincini güçlendirmeyi hedefleyen projelerle şekillendi.

KIRSAL ALAN TEMİZLİK KAMPANYASI

2024 yılı Haziran ayında, kırsal alanda başlatılan temizlik kampanyası büyük ilgi gördü. Bu kampanya kapsamında köylerdeki konteynerler yıkandı, tamir edildi ve sokaklar temizlendi. Böylece kırsal bölgedeki halkın temiz çevreye olan erişimi kolaylaştırıldı. Bu çalışmalar, köy halkının temizliğe olan duyarlılığını artırarak, çevreye olan katkıyı güçlendirdi.

116 BİN TON ÇÖP TOPLANDI

2024 yılı boyunca İzmit bölgesinde önemli bir atık yönetimi faaliyeti gerçekleştirildi. Hane ve işyerlerinden, kamu kurumlarından ve sokaklarda bulunan konteynerlerden toplamda 116.073 ton çöp toplandı. Bu, çevreyi koruma ve yaşam alanlarını temiz tutma noktasında büyük bir başarı olarak kaydedildi.

GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ

Bunun yanı sıra, 1.970 ton açık araç malzemesi (ev eşyası, teresubat, dal atığı vb.) toplandı. Bu atıklar, çevreye zarar vermemek ve geri dönüşüm süreçlerini sağlamak amacıyla düzenli olarak toplandı. Ekim ayı itibariyle açık araçlık malzemelerin toplanması, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.

YIKAMA FAALİYETLERİ DÜZENLİ DEVAM ETTİ

İzmit sınırlarında, cadde ve sokakların temizliği, periyodik olarak düzenli bir şekilde yapıldı. 2024 yılı içerisinde toplam 6.960 cadde ve sokak yıkandı. Ayrıca, kamu kurumları, hastane acilleri ve okul bahçeleri gibi önemli alanlar da düzenli olarak yıkandı. 138 okul bahçesi, her eğitim-öğretim yılı öncesinde, 245 cami bahçesi ise her dini bayram öncesi ve sonrasında temizlendi. Toplamda 15.000 cadde ve sokakta yıkama işlemi gerçekleştirilerek çevre temizliği konusunda önemli bir adım atıldı. Vatandaşlardan gelen 4.726 yıkama talebi ise SAYSİS sistemi üzerinden karşılandı.

ÇEVRE SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINDA

Temizlik İşleri Müdürlüğünün konteyner desteği, 2024 yılı boyunca önemli bir rol oynadı. 7.100 adet konteyner tamir edildi, 60 adet çim çit yapıldı ve 85 konteyner cep yapımı gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hem estetik açıdan hem de işlevsellik açısından şehrin temizliğini destekledi. Yıl boyunca 8900 adet konteyner, özel yıkama araçları ile temizlendi. Bu, konteynerlerin daha hijyenik olmasını sağlamakla kalmayıp, çevre sağlığını da güvence altına aldı.