Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Gündoğdu Mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirerek vatandaşların yol konforunu arttırdı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yol bakım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara güvenli ve modern ulaşım imkanları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde eksikleri gidermek adına titizlikle çalışmalarını gerçekleştiren ekipler asfalt çalışmalarıyla yolları daha güvenli hale getiriyor.

205 TON ASFALT KULLANILDI

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Gündoğdu Mahallesi Gök Sokak’ta 140 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 205 ton asfalt ve 300 ton PMT kullanarak bölgeyi ulaşıma elverişli hale getiren ekipler, diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek.