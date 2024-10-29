Bunlar da ilginizi çekebilir

Kutlamalar kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet korteji yoğun katılımla gerçekleşti.

DÇSO'dan Galatport İstanbul'da iki özel konser

DÇSO'dan Galatport İstanbul'da iki özel konser

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünde düzenlediği bisiklet korteji, yoğun katılımla gerçekleşerek büyük bir coşkuya sahne oldu KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük bir coşku içerisinde devam ediyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.