İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklara ve gençlere yönelik yeni projelerini duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2025 yılı içinde tamamlamayı planladıkları 3 bilim ve teknoloji merkeziyle gençlerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti

İlk olarak, Yahya Kaptan’da Teknogaraj adıyla bir teknoloji merkezi kuracaklarını ifade eden Başkan Hürriyet, “Gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği girişimci ofisleri, konferans salonları ve teknoloji eğitimleri gibi imkanlar sunacak güzel bir alan inşa ediyoruz. Bu projede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Yuvam Akarca bölgesinde ise bir robotik kodlama ve yazılım geliştirme atölyesi kurulacağı müjdesini veren Başkan Hürriyet, “Bu atölye, genç zihinlere çok önemli fırsatlar sunacak. Yazılım programlama alanında hem teorik hem de pratik eğitim alabileceksiniz” dedi.

Üçüncü proje ile ilgili de bilgi veren Başkan Hürriyet, uzay ve teknoloji deneyim uygulamaları ile meraklıları bir araya getirecek ve her yaş grubuna uygun interaktif içerikler sunacaklarını kaydetti.