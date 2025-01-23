Kocaeli İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çocukların ara tatilini daha keyifli hale getirmek adına Oyuncak Müzesi’nde çocuk atölyeleri etkinliği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Çocukların belediyesi İzmit Belediyesi, çocukların ara tatilini dolu dolu geçirebilmesi amacıyla çocuk atölyelerini etkinliklerini yeniden başlattı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çocuk atölyelerinde çocuklar ara tatil boyunca doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

ARA TATİL BOYUNCA DEVAM EDECEK

23 Ocak – 2 Şubat tarihlerinde Oyuncak Müzesi’nde gerçekleşecek olan çocuk atölyelerinde çocuklar ara tatillerinde öğretmenler eşliğinde birçok etkinlik yaparak hem eğlenip hem de öğreniyorlar. Etkinlikler ara tatil boyunca her gün sabah ve öğlenden sonra olmak üzere devam edecek.