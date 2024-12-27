İzmit Belediyesi, Akmeşe Merkez Camii’nde Cuma Namazı sonrası cemaat ile bir araya gelerek kek ve çorba ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her hafta Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Akmeşe Merkez Camii’nde gerçekleştirilen programa Meclis Üyesi Turgut Kocacık, İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç ve Akmeşe Atatürk Mahalle Muhtarı Sadettin Açıkgöz katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Belediyesi yöneticileri cemaatle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Akmeşe Merkez Cami Cemaati ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkür ettiler.