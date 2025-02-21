Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kadın üreticilerin dijital pazarda yer almasını desteklemek amacıyla hayata geçireceği yeni e-ticaret platformunun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kadın üreticilere destek olmak amacıyla hayata geçireceği yeni e-ticaret platformunun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek olan çevrimiçi çarşı, evde üretim yapan girişimcilerin dijital pazarda yer almasını hedefliyor.

Tanıtım toplantısına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ve Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir katılarak kadın üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda, girişimcilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca İzmit Belediyesinin kadın emeğini değerlendirmek ve görünür kılmak adına sunduğu destekler de paylaşıldı. Bu proje ile İzmit Belediyesi, kadın girişimcilerin ekonomik hayatta daha aktif rol almasını sağlarken, üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına da katkı sunmayı amaçlıyor.