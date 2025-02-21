İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yoğun kar yağışı sonrasında da sahaya inerek esnafı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yoğun kar yağışında da İzmitli esnaflarla bir araya gelmeye, esnafın sesine kulak vermeye devam etti. Her daim esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Hürriyet kentin dört bir yanında çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Tüysüzler Mahallesi esnafını ziyaret eden Başkan Hürriyet, çalışan tüm personele de kolaylıklar diledi. Bölge esnafı ve vatandaşlar Başkan Hürriyet ve ekibine, yağış öncesi ve sırasında alınan tedbirlerden dolayı mağduriyet yaşamadıklarını belirterek, teşekkür etti.