Kocaeli İzmit Belediyesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde bulunan Kısa Mola Merkezi, ön görüşmeler sonrası 60 özel gereksinimli bireyle eğitimlere başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçları üzerine hayata geçirilen Kısa Mola Merkezi, aileler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylerle, hafta içi her gün aktiviteler Kısa Mola Merkezi’nde devam ediyor.

“İKİNCİ ŞUBEYİ FAALİYETE GEÇİRDİK”

Kısa Mola Merkezi hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Miray Onur, “İzmit Belediyesi olarak ailelerimizin İzmit’ in çarşısında da bir Kısa Mola bulunması gerektiği önerilerini de dikkate alarak Mart 2024 tarihinde eski Saraybahçe karakolu binasında Şehit Aybüke Yalçın anısına açılışını yaptığımız Cumhuriyet Yaşam Merkezi içerisinde Kısa Mola’nın ikinci şubesini faaliyete geçirdik.

“KENDİLERİNE VAKİT AYIRACAK VAKİTLER OLUŞUYOR”

Bu sayede özel gereksinimli çocuğu veya yakını bulunan ailelerimiz yakınlarını Belediyemize emanet ederek gönül rahatlığıyla çarşıdaki işlerini gerçekleştiriyor, hastane randevularına gidiyor, arkadaşlarıyla kahvelerini içiyor ve biraz da olsa soluklanma imkanı buluyorlar.

“BAŞVURULAR İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN”

Kısa Molaya başvuruda bulunmak için yalnızca kısa mola için oluşturduğumuz web sitesi kisamola.izmit.bel.tr üzerinden ön başvuru gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Biz İzmit Belediyesi olarak bu kentin engelli dostu ve herkes için adil bir kent olması için ailelerimizle dirsek dirseğe çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİRÇOK ENGEL GRUBUNA YÖNELİK HİZMET SUNUYORUZ”

Kısa Mola Merkezi Okul Öncesi Öğretmeni Necla Tunç ise, “Velilerimiz internet sitemiz üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra kurumumuza davet ediyoruz. Öğrencilerimizi kısa bir değerlendirmeye alıp kayıt işlemlerini tamamlıyoruz. Bu kapsamda Hizmet verdiğimiz engel gruplarımız ise, Otizm Spektrum Bozukluğu, Dil Konuşma Bozukluğu, Zihinsel Engelli Bireyler, Bedensel Engelli Bireyler ve diğer engel gruplarına yönelik bireyler.

“ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ”

Ben ve yardımcı öğretmen arkadaşlarım öğrencilerimizi kendi engel grupları içerisinde çeşitli küçük gruplara ayırıyor, onların seviyelerine ve engel durumlarına uygun eğitim planları hazırlıyor, gelişimlerini takip ediyoruz. Çeşitli etkinlikler ve motor becerilerini geliştirmek üzere yapılan etkinlikler ile çocuklarımızla keyifli vakit geçiriyoruz” diye konuştu.