Her hafta mahalle gezilerine devam eden İzmit Belediyesi yetkilileri bu hafta Yenice ve Malta Mahallesini ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretleriyle kentin ihtiyaçlarını yerinde belirlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Belediye Başkan Yardımcıları Vildan Bacıoğlu Taşkan, Neslihan Çakır, Meclis Üyesi Özcan Özer, Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç ve birim müdürleri Yenice ve Malta Mahallelerine inceleme gezisi düzenledi.

MUHTARLAR TALEPLERİ İLETTİ

Heyet, ilk olarak Yenice Mahallesi’nde Mahalle Muhtarı İlhan Gülser’in ev sahipliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve bölge halkının ihtiyaçlarını dinledi. Ardından Malta Mahallesine geçen ekip, burada da Malta Mahalle Muhtarı Nebahat Camkıran ile bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etti.

VATANDAŞ ZİYARETLERDEN MEMNUN

Her iki mahallenin sakinleri de İzmit Belediyesi heyetini samimiyetle karşılayarak talep, ihtiyaç ve önerilerini ilettiler. Vatandaşlar ziyaret programından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler. İzmit Belediyesi önümüzdeki süreçte de ziyaretlere devam ederek kent genelindeki sorunlara hızlı çözümler üretmeye ve halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek.