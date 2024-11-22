İzmit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çınar Akademi ve Çınar Çocuk Evleri’ndeki öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel bir kutlama etkinliği düzenledi. Belediye Başkan Yardımcıları Neslihan Çakır ve Vildan Bacıoğlu Taşkan, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Çınar Akademi ve Çınar Çocuk Evleri’ndeki öğretmenleri ziyaret etti.

“GELECEĞİMİZİN MİMARISINIZ”

Ziyaret sırasında öğretmenlere karanfil hediye eden belediye ekibi, öğretmenlerin topluma kattığı değer ve verdikleri emek için teşekkür etti. Başkan yardımcıları Çakır ve Taşkan, “Sizler geleceğimizin mimarısınız. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız her zaman bizler için çok kıymetli” diyerek öğretmenlerin gününü kutladı.