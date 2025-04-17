İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Yürüyüşünü, SEKA Park’ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüşü katılan vatandaşlar sağlık için yürüdü.KOCAELİ (İGFA) - Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize etmeye devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşam yürüyüşlerine ara vermeden devam ediyor.

SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkânı buldu.

İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi hedefleniyor.