İzmit’te ilk olan Saygınlar Kulübü, “Eski dostlar” şarkısıyla hizmete girdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in gözde mekanı, Saat Kulesi yanında bulunan ve Şelale Park olarak bilinen kafeyi “Saygınlar Kulübü” adıyla 65 yaş üstü bireylerin hizmetine sundu.

Eski dostlar şarkısıyla hizmete açılan kulüp, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak. Açılış töreninde konuşan Başkan Büyükakın, Saygınlar Kulübü’nün 12 ilçede açılacağının müjdesini verdi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖNEMLİ BİR PROJE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak, sağlıklarını desteklemek ve yalnızlıkla mücadele etmek amacıyla önemli bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda İzmit Saat Kulesi yanında bulunan, Şelale Park olarak bilinen kafe “Saygınlar Kulübü” adıyla hizmete alındı. Büyükşehir’in büyüklerimiz için hizmete aldığı merkez, yaşlı bireylerin yalnızca dinlenebileceği değil, aynı zamanda öğrenebileceği, üretebileceği ve sosyalleşebileceği özel bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.

Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, çok sayıda davetli ve kulüp üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükakın, Saygınlar Kulübü’nün sadece bir sosyal tesis değil, aynı zamanda katılımcı, üretken ve kuşaklar arası iletişimi destekleyen bir yaşam modeli sunduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, kulübün açılışında konser veren kültür sanat topluluğunun “Eski dostlar” şarkısına eşlik etti.

Konuşmasında, yaşlı bireylerin toplumsal hayata etkin katılımını önceleyen bir vizyona sahip olduklarını belirten Büyükakın, “Bugün burada bir araya gelmemizin en önemli nedeni, sizlerin hayatına dokunacak, kaliteli ve anlamlı yaş almayı sağlayacak bir ortamı hep birlikte nasıl kurabileceğimizi konuşmak. Belediye olarak görevimiz sadece altyapı hizmetleriyle sınırlı değil. Sosyal yaşamı da canlı tutmak, toplumsal bağları güçlendirmek bizim görevimiz” dedi.

“Saygınlar Kulübü” adının da yaş almış bireylerin onuruna yakışır bir isim olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, kulübün içeriğini katılımcılarla birlikte oluşturacaklarını ifade etti. Başkan Büyükakın, emekli öğretmenlerin çocuklara ders verebileceği, tarihi bilen gönüllülerin turistlere rehberlik yapabileceği, engelli bireylerin ailelerine destek sağlanabileceği çok yönlü bir sistemin temelini attıklarını belirtti.

“YAŞ ALMAK, YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Konuşmasında toplumun yaşlanan nüfus yapısına da değinen Başkan Büyükakın, artık yaşlılık kavramının değiştiğini belirterek, “İnsan ömrü uzadı, yaşam standartları değişti. Bugün 60 yaşındaki biri geçmişe göre çok daha aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor. Saygınlar Kulübü de tam olarak bu üretkenliğe alan açmak üzere tasarlandı” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın, ayrıca yaşlı bireylerin refakatçileriyle de mekânı kullanılabileceğini belirterek, “Burayı sahiplenin, birlikte güzelleştirelim” dedi.

12 İLÇENİN TAMAMINDA AÇILACAK

Saygınlar Kulübü projesinin yalnızca bu merkezle sınırlı kalmayacağını belirten Büyükakın, projenin Kocaeli’nin tüm ilçelerine yayılacağını müjdeledi. Katılımcıların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, ulaşım konusunda yaşanabilecek zorluklar için ring hatlarının planlanacağını ve bu kapsamda mevcut 41Ç hattının güzergâhının da ihtiyaçlara göre düzenleneceğini ifade etti.