Kocaeli'de İzmit Belediyesi; ilçede eğitim gören çocukların daha sağlıklı ve daha temiz ortamlarda eğitim görmeleri için okullara temizlik desteği olan “Temiz Okul” projesini başlatıyor.KOCAELİ (İGFA) - Bilindiği üzere yeni eğitim-öğretim döneminde; yaşanan temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ediyor ya da bazı okullarda veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizliyordu. Bu önemli ihtiyaca kayıtsız kalmayan İzmit Belediyesi, örnek sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekleyerek, talep eden okullara temizlik desteği verecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan okul ziyaretleri sırasında okul idareleri ve aile birlikleriyle yapılan görüşmeler sonucunda tespit edilen temizlik ihtiyacına yönelik olarak, İzmit Belediyesi tarafından özel ekipler oluşturulacak. Bu ekipler, okulların başta tuvaletler olmak üzere ortak kullanım alanlarının düzenli olarak temizliğini yapacak.

Binalarında temizlik hizmeti isteyen ilk öğretim okullarının İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait 02623180000(4216) numaralı telefonu arayarak talepte bulunmaları yeterli olacak.

İlköğretime yönelik bu hizmetten faydalanmak isteyen okul müdürleri ve öğretmenler başvuru yaparak temizlik desteği talebinde bulunabilecek.