Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Halk Et Projesi için çalışmalara başladıklarının müjdesini vererek vatandaşa piyasa koşullarının altında et sunabilmek için çaba gösterdiklerini belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit'te Başkan Hürriyet kent kamuoyuna iki önemli gelişme hakkında bilgiler verdi.

Hürriyet hem Halk Market ürünlerinin Gülümse Kafelerde vatandaşa sunulduğunu söylerken hem de Halk Et Projesini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Daha önce açtığımız Halk Marketimiz doğal ürünlerin ekonomik fiyatlarla halka ulaştırılmasını sağlıyor. Halk Market ürünlerini artık Gülümse Kafelerimizde de rahat rahat satın alabileceksiniz. Tek bir noktaya gitmeye gerek kalmadan Gülümse Kafelerimizde hem sosyalleşirken hem de doğal ürünlere ulaşabileceksiniz. 3 farklı noktadaki Gülümse Kafelerimizde ürünlerimiz var.

“HALK MARKET ÜRÜNLERİ 3 FARKLI NOKTADA”

Bu noktalar: Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi, Bağçeşme’deki Gülümse Kahvaltı Evimiz ve Yahya Kaptan’daki Gülümse Kafemiz. Doğal ürünler artık tek bir noktada olsun istemiyoruz. Halk Market artık Gülümse Kafelerde yer alacak. Zeytininden peynirine kadar birçok kooperatif ürünü stantlarımızda mevcut. Ürün yelpazemizde zamanla zenginleşecek.

“HALK ET MARKETİ KENTE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Halk Et Projemizde bugün itibariyle başladık. Detaylarıyla ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Halk Et Market de İzmitlilerin hizmetinde olsun istiyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız et satın almakta zorlanıyorlar. Pazarlarda insanlar eskisi gibi Pazar çantasını dolduramıyor. Et tüketme oranı çok düştü son dönemde. Biz vatandaşlarımızın piyasa koşullarının biraz daha altında et alabilmeleri için Halk Et Marketi bu kente kazandırmak istiyoruz. Bunun müjdesini verelim istedik. Dar gelirli vatandaşlarımız için önemli bir proje olacağına inanıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.”