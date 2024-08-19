Kocaeli'de İzmit Belediyesi gerçekleştireceği Yerel Eşitlik Eylem Planını anlatmak amacıyla muhtarlara yönelik çalıştay programı yapacakKOCAELİ (İGFA) - Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’na imza atan İzmit Belediyesi, bu standartları tüm hizmetlerine entegre etmek amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın eşit ve kapsayıcı bir perspektifte hazırlanması için İzmit’in 102 Mahalle Muhtarı ile çalıştay gerçekleştirilecek.

Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek Çalıştayda; mahallelerdeki kadın, çocuk, engelli, yaşlı veya özel gereksinimli bireylerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri için Mahalle Muhtarları istişare edilecek.

İzmit Belediyesi’nin eşitlikçi ve kapsayıcılık bakış açısı ile hazırlayacağı ve 2 yıllık hedefleri ortaya koyan Yerel Eşitlik Eylem Planı için üst yönetim toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Hizmet Masa Temsilcileri, Danışmanlar ve Birim Müdürlerinin katılım sağladığı toplantıda İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimci Ayşe Kaşıkırık yol haritasını anlatmıştı.