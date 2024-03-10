İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tapu sorunu olan vatandaşlara dair bir açıklama yaptı. Başkan Hürriyet, “20 yıldır tapu sorununu çözmediler, şimdi de siyaset için insanların umutlarıyla oynuyorlar” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, tapu sorunu olan vatandaşlara dair yaptığı açıklamada, “20 yıldır bu sorunu çözmemişsiniz. Yetmemiş şimdi de insanların mağduriyetlerini siyaset için kullanıyor ve daha çok mağdur ediyorsunuz” diyerek eleştiride bulundu.

“İZMİT’İ KAZANINCA BİZ TAPULARINIZI VERECEĞİZ DEMİŞLER”

Bir mahallede onlarca vatandaşın tapu sorunu olduğunu ve 30 yıldır beklediğini belirten Başkan Hürriyet, "Büyükşehirden ve iktidar vekillerinden ziyaretler olmuş ve "biz büyükşehir olarak planları yaptık ama İzmit Belediyesi kendine düşen planları yapmadığı için siz tapularınızı alamıyorsunuz" denmiş. Yetmemiş bir de oy pazarlığı yapılmış ve "siz oy verin, İzmit’i kazanınca biz tapularınızı vereceğiz" demişler. Bir de baktık ki ne görelim; büyükşehirden planlar bize geleli daha 2 ay bile olmamış. Daha da acısı tapu sorununun çözümünün planlarla hiçbir alakasının olmadığı, milli emlaktan basit bir başvuru ile tapuların alınabileceğini anlamış olduk. Üstelik aynı durumdaki bir vatandaşımız bize başvurmuş ve biz onun tapusunu almasına yardımcı olmuşuz ve işi çözülmüş bile. Hiç seçimi beklemeden ve oy pazarlığı yapmadan başkan yardımcımız ve müdürümüzü vatandaşlarla ilgili devlet kurumuna gönderdik, işlerini samimiyetle takip ettik. Seçimden sonra demedik. Görevimiz olmasa da seçimden önce çözüm üretmek için samimiyetle yaklaştık ve "oy verseniz de canınız sağ olsun vermeseniz de" dedik. Artık yapmayın bu kötülüğü insanlara. 20 yıldır bu sorunu çözmemişsiniz. Yetmemiş şimdi de insanların mağduriyetlerini siyaset için kullanıyor ve daha çok mağdur ediyorsunuz. Aklınızca da bizi kötüleyecek ve iş yapmıyor göstereceksiniz. Bizi seçim yatırımı diye suçlayanlar, asıl seçim yatırımını kendileri yapıyor. Ama Allah büyük. Sinsice insanların umutlarıyla oynadığınızı ve kandırdığınızı eninde sonunda görüyor vatandaşlarımız.” diye konuştu.