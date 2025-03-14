Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Derince Karagöllü’de düzenlenen iftara konuk oldu. Başkan Büyükakın, Karagöllü’ye doğalgaz geleceğini açıkladı, projenin detaylarını paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Ramazan ayında vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. İlçe ilçe dolaşarak iftar sofralarına konuk olan Başkan Büyükakın her gittiği yerde yoğun ilgi ve sıcak bir şekilde karşılanıyor. Başkan Büyükakın’ın dün akşamki durağı Derince Karagöllü Mahallesi oldu. Derince Belediye Başkanı Av.Sertif Gökçe’nin de katıldığı iftara mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu. İftar programında konuşan, bugüne kadar Derince ve Karagöllü’de yapılan çalışmaları anlatan Büyükakın, bölgenin gelişimine yönelik önemli adımlar attıklarını vurguladı.

15.105 METRE DOĞALGAZ HATTI DÖŞENECEK

Karagöllü için önemli bir gelişmeyi paylaşan Başkanı Büyükakın şunları söyledi: “Bugün sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler bizi davet ettiniz, biz de büyük memnuniyetle geldik. Çünkü biz sizlerden, bu topraklardan ayrı değiliz. Sizlerin hizmetinde olmaya, bu topraklara hak ettiği değeri vermeye devam edeceğiz. Karagöllü’ye doğalgaz geliyor. Bunun için onay alındı, gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda 15.105 metre doğalgaz hattı döşenecek. Çalköy, Bıçaklar ve Demirciler mevkii de doğalgaz hizmetinden faydalanacak.

ÜSTYAPIYI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPACAK

Bu süreçte ilgili doğalgaz şirketinden zemin tahrip bedeli alınmayacak. Ayrıca doğalgaz kazıları sonrası yolların üstyapı düzenlemelerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Dolgu malzemesini ise kendi ocaklarımızdan temin ederek süreci hızlandıracağız. Amacımız, doğalgaz çalışmalarının hızlı, güvenli ve en az mağduriyetle tamamlanması.” Başkan Büyükakın’ın bu açıklamaları iftar programına katılan bölge sakinleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Vatandaşlar Büyükakın’a teşekkürlerini ileterek verdiği katkı ve hizmetler için memnuniyetlerini ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR, KARAGÖLLÜ’DE NELER YAPTI?

Karagöllü Mahallesi’ni doğalgaz ile buluşturacak olan Büyükşehir, daha önce de yaptığı hizmetlerle vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmesini sağladı. Karagöllü’ye 100 tonluk su deposu yapan Büyükşehir, 3700 metre içme suyu hattını da yeniledi. Yine Demirciler ve Süver mevkiine 50 tonluk su deposu yapan ve 500 metre hat yenileyen Büyükşehir ekipleri, Kaynarca’da bulunan kaynak suyu için kaptaj çalışması yaparak köy deposuna bağlantısını sağladı.

TARIM ARAZİLERİ SU BASKILARINDAN KORUNDU

Büyükşehir, su taşkınları ve arazi koruma çalışmalarında da Karagöllü mahallesinde yatırımlarda bulundu. 13 km uzunluğunda V kanalı yaparak, tarım arazilerinin su baskınlarından korunmasını sağlayan Büyükşehir ekipleri, 15 km uzunluğundaki arazi yollarını da stabilize ederek güçlendirildi. Büyükşehir, Koca Mezarlık ile Hayrettin Mezarlığı’nda da taş duvar çalışmaları yaptı.

YOLLAR YAPILDI, ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Ayrıca, mahallede elektrik altyapısını yenilemek ve enerji ihtiyacını karşılamak adına 6 kilometrelik SEDAŞ elektrik hattı çekildi ve 3 yeni trafo kuruldu. Böylece bölgeye daha kesintisiz ve güvenilir bir enerji akışı sağlandı. Karagöllü’de ulaşımı koaylaştırmak adına Büyükşehir öncülüğünde 15 km uzunluğunda arazi yolları stabilize edilerek güçlendirildi. Yapılan bu çalışmalar köy içi arazi yollarının dayanıklılığını artırdı.