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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçenin trafik akışını rahatlatacak olan Karamürsel terminal binası projesinde çalışmalara hızla devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesine vatandaşların hızlı ve konforlu seyahat etmesine olanak sağlayacak yeni şehirlerarası terminal inşa ediyor. İlçenin trafik akışını rahatlatacak Yeni Karamürsel Terminali projesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 9.264 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve 1.885 metrekare toplam yapı inşaat alanına sahip yeni terminal binasında işin ilerleme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı. Modern ve kullanışlı bir yapı olarak inşa edilen yeni terminal binası vatandaşlara konforlu bir yolculuk sunacak.

ÇALIŞMALAR SON SÜRAT

Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’deki mevcut terminalin ihtiyacı karşılayamaması üzerine Dereköy Mahallesi’nde projelendirilen yeni Karamürsel terminal binasında yoğun bir çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde terminal binasının yapım işinde çatı panel montajı devam ediyor. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı projede yağmur suyu hasadı deposu beton dökümü yapıldı. İç bölme duvar örülmesine de başlanılan projede çevre duvarı kalıp hazırlıkları ve beton çalışması devam ediyor. Diğer yandan altyapı çalışmaları ikinci kısım hızla ilerliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen yeni terminal binasında Fen İşleri Dairesi Başkanlığının güney yol çalışması da devam ediyor.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Büyükşehir ekipleri, bir terminal binasında olması gereken her şeyi düşündü. Buna göre tesiste şehirlerarası otobüsler için 12 adet peron bulunacak. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek. Güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fastfood yeri de terminalde vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek.