Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “37. Kocaeli Kent Bayramlaşması” sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “37. Kocaeli Kent Bayramlaşması” Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kent bayramlaşmasında Kocaeli’nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği ve bu yıl 37'incisi gerçekleştirilen geleneksel “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımın son derece yoğun olduğu bayramlaşma törenine Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Nail Çiler, YRP Milletvekili Mehmet Aşıla, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, MHP İl Başkanı Mehmet Nuri Demirbaş, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

“İKİ BAYRAMI BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

Kent bayramlaşmasına katılanların Kurban Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Türkiye’ye örnek olabilecek birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst seviyeye çıktığı şehir Kocaeli. Kocaeli her anlamda Türkiye’ye liderlik yapan bir şehirdir. Bu tabloda bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. İki bayramı birlikte yaşıyoruz. Bir tanesi mübarek kurban bayramı, ikincisi ise 102 yıl önce ülkemizi işgal eden İngiliz ve Yunanlılardan, İzmit’imizin kurtuluşudur. Bu vesile ile ülkemizin kurucusu ülkemizin eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi ve yine İzmit’te, Kocaeli’de çok önemli katkılar sunmuş milli mücadele kahramanlarımızı minnetle rahmetle şükranla yad ediyorum “dedi.

İSVEÇ'E KINAMA

Bayramların aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirten Vali Yavuz, "Yardımlaşma ve dayanışmanın da en üst seviye çıkarılması da hepimizin en temel görevidir. Bir başka hususunda daha altını çizmek istiyorum. Mübarek kitabımız Kur’an-ı Kerim’e İsveç'te yapılan alçak saldırı bir nefret suçudur. Avrupa ortaya koyduğu değerlere ihanet etmeye devam etmekte ve sadece kendi değerlerini korumaya devam etmekte ama diğerlerinin düşüncesi ve inancı olduğunda son derece ayırıcı, ırkçı bir yaklaşım ortaya koyduğunu da ifade etmek istiyorum” dedi. Vali Seddar Yavuz, konuşmasında tüm Kocaeli'ye teşekkür ederek, 6 Şubat depremleri nedeniyle zarar gören illere şehrimizden yaklaşık 3 milyar TL yardım yapıldığını belirtti.

“BAYRAMLAR BİZİ BİZ YAPAN, BİZİ BİR ARAYA GETİREN DEĞERLERDİR”

Başka şehirlerde olmayan bir birlikteliğin tam 37. kez gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Bayramlar bizi biz yapan, bizi bir araya getiren, dargınların barıştığı, küslüklerin unutulduğu, bütün güzelliklerin ve kardeşliklerin yenilendiği çok kıymetli bir hazine olarak milletimizin varlığına birliğine, gücüne, dirliğine her zaman ilham kaynağı olmuş ve her zaman güç kaymaya devam etmiştir. Sizlerde bu programlara tüm işlerinizi bırakarak katılıp aksatmadan devam ettiriyorsunuz. Bu manada bu güzelliğin gerçek sahipleri, kentimize bu programda da değer veren mensuplarısınız. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak sizlere yürekten bir teşekkür bir borç biliyorum. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Sevdiklerinizle sağlık, sıhhat ve huzur içinde kardeşlik, barış içinde nice uzun ömürlü hayırlı bayramlar görmenizi yüce rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

“KENTİMİZİN TÜM DİNAMİKLERİNİ BİR ARADA GÖRMEK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAKTADIR”

Kent bayramlaşmasının ev sahipliğini yapan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise yaptığı konuşmada, “Kentimizin tüm dinamikleri ile tüm halkımızı bir arada görmek gücümüze güç katmaktadır. 37 bayramdır geleneksel hale getirdiğimiz bir başka bayramda yeniden bir aradayız. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının işlendiği manevi değerlerimizdir” dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte programa katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Alanda bulunan katılımcılara Kocaeli’nin yöresel lezzeti mancarlı pide ikramının yapıldığı program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.