Kocaeli Kent Meydanında kurulan dev ekranda milli heyecanı izleyen Kocaeliler, hop oturup hop kalkarken, zafer Türkiye’nin oldu.KOCAELİ (İGFA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile oynadı.

Milli Takım’ın 3-1’lik zaferle ayrıldığı karşılaşma tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de bayram havası yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanında kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izleyen kent sakinleri, galibiyeti doyasıya kutladı.

Karşılaşma sonrası Türkiye lehine tezahüratlar yapan Kocaeliler, Türkiye Milli Takımının oynadığı oyunu da beğendi. Milli futbolcu Arda Güler ise Gürcistan karşısında kaydettiği golle Cristiano Ronaldo’yu geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde oynadığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI DA DEV EKRANDA

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanında kurulan dev ekranda futbol heyecanı devam edecek.

Arda Güler ve Cristiano Ronaldo’nun rakip olarak sahaya çıkacağı Türkiye-Portekiz karşılaşması 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Kent Meydanında dev ekranda yayınlanacak.