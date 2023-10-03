Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, Cumartesi günü başlayacak ve 9 gün sürecek olan fuarın tanıtımını düzenlediği basın toplantısıyla yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 13. kez kapılarını açacak.

7-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan kitap fuarının teması Şehir ve Kitap olarak belirlendi. 9 gün sürecek olan fuarda her yıl olduğu gibi edebiyat, tarih, siyaset ve sanat dünyasının birbirinden önemli kalemleri Kocaelili okurlarıyla buluşacak. 13. Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu ise ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç olacak. Her yıl ziyaretçi rekorları kıran Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 1 milyonu aşkın kitap dostunu ağırlamayı hedefliyor. Kitap dostlarının sabırsızlıkla beklediği Kitap Fuarı’nda bu yıl 750 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Ayrıca Kitap Fuarı’na 390 yayınevi, sahaf ve 102 STK katılacak.

GENEL SEKRETER GÜNDOĞDU BASIN TOPLANTISI İLE TANITTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın tanıtımıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Maide Kafede düzenlenen basın toplantısında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, K.O.Ü Genel Sekreteri Mustafa Eren ve Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Adil Yıldırım hazır bulundu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN FUARI

Genel Sekreter Gündoğdu Kocaeli Kitap Fuarı’nın sadece yayınevlerinin kitaplarını tanıttığı, yazarların imza günü düzenlediği klasik bir buluşmanın ötesine geçip günün meselelerinin tartışıldığı, geleceğe yönelik düşünce iklimine katkı sağlayan bir platform olmasını hayal ettiklerini söyledi. Geçen zaman zarfında bu hayalin büyük ölçüde başarıldığını kaydeden Genel Sekreter, “Son beş yılda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olmamız bunun en büyük kanıtlarından biridir” dedi.