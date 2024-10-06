Kocaeli'de Kitap Fuarı'nda gerçekleşen söyleşilerde yazar Hayati İnanç, psikolog Dr. Acar Baltaş ve oyuncu ve yazar Aydan Şener kitap dostlarıyla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Farklı alanlardaki söyleşi programları ve imza etkinlikleriyle düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarında, birçok yazar, edebiyatçı, akademisyen ve entelektüel isim kitapseverlerle bir araya geliyor. Bu kapsamda Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününde birbirinden önemli isimler Akçakoca Konferans Salonu’nda söyleşi düzenledi.

Yazar Hayati İnanç, Psikolog Dr. Acar Baltaş, oyuncu ve yazar Aydan Şener düzenlenen oturumlarda deneyimlerini katılımlarıyla paylaştı. İnanç, “Türkiye, bir sayfa kitap okumayan okumuşlar ülkesidir” dedi.

“Hayata şiirden bakmak” adlı söyleşisiyle sevenleriyle buluşan Yazar Hayati İnanç, Türkçe’nin yeterince anlaşılmadığını bu nedenle kütüphane kültürünün oluşması gerektiğini söyledi. İnanç, “Fatih’te Millet Yazma Eser Kütüphanesi var. 35 bin kitap var içinde. Fakat okumuyoruz. Bizim edebiyatımız çok zengin. Kaynak problemimiz yok, idrak problemimiz var” değerlendirmesinde bulundu.

Kitap Fuarının bir diğer konuğu olan Psikolog Dr. Acar Baltaş ise hayal kırıklığı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Baltaş, güvendiğimiz zaman hayal kırıklığına uğramamızın kaçılmaz olduğunu bilerek yaşamamız gerektiğini söyledi. Baltaş, “İnsanlara güvenirseniz mutlaka hayal kırıklığına uğrarsınız. İnsanlara güvenmezseniz sürekli diken üzerinde yaşarsınız. Güvenmek, yeni yollar denemek ve gelişmek için fırsatlara açık olmak demektir. En kritik olan ise güven her türlü ilişkide hızı artırır. Güvensizlik varsa özel hayatta da iş hayatında da kontrol vardır” diye konuştu.

Enerjimizi nereye koyarsak hayatın orada gelişeceğini anlatan Baltaş, “Enerjimizi kendimizi, koşulları suçlamaya yönelttiğimiz zaman kurban rolünü seçer ve kozamızı kalınlaştırırız. Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştirebileceğimiz olacak olana yöneltmemiz lazım. Hayat karşısındaki tutumumuz bizi belirler. Mesele iyimser olmak değil. İyimserlik zannedildiği kadar iyi bir şey de değil. Bir miktar kaygı hayatı uzatıyor. Dolayısıyla olumlu tutum önemli. En olumsuz durumda bile “Şu anda iyi olan ne?” sorusu önemli. Durumu değiştirmek istiyorsan sahip olduklarına odaklan. Durumu değiştirecek kaynak sahip olduklarındır” diye konuştu.

“İÇ GÜZELLİK MUTLAKA YÜZE YANSIYOR”

Oyuncu ve yazar Aydan Şener de “Kadına Dair” adını verdiği kitabıyla ilgili konuştu. Şener, kendisini takip edenlere kitap yazmasının ana nedenlerini anlattı.

Şener, “Kitabımda, kadınların sorunlarından hayvan haklarına; kariyeri boyunca yaşadıklarından, özel hayatına kadar geniş bir yelpazede duygu ve düşüncelerini kaleme aldım” diye konuştu. Günümüzde değişen güzellik algısına da değinen Şener, “Benim için güzellik iyi kalpli olmak demek. İnsanın iç güzelliği mutlaka yüzüne de yansıyor. Ayrıca güzellik zarafetle birleştiği zaman anlamlı oluyor. Pozitif olmak, insanları, hayvanları ve doğayı sevmek gerekiyor. Pozitif olmak, aklı başında hareket etmek, jest ve mimiklerle süslemek, kendimizi geliştirmek güzelliğimize güzellik katıyor” ifadelerini kullandı.

Yazarlara konuşmalarının sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin tanıtımı için hazırlamış olduğu Havadan Fotoğraflarla Kocaeli adlı kitap hediye edildi.