Kocaeli'de 7-15 Ekim'de 13'üncüsü gerçekleşecek Kitap Fuarı'na bu yıl 390 yayınevi, 450 yazar katılım sağlayacak. Fuarda 750'yi aşkın etkinlik gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük kitap fuarı 13. kez kapılarını açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 13. Kocaeli Kitap Fuarı, 7-15 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca bir milyonu aşkın kitapseveri ağırlamayı bekliyor.

450’den fazla yazarın söyleşilerinin yanı sıra Yapı Kredi’den Turkuaz Kitap’a, Can’dan Dergâh’a, Alfa’dan TİMAŞ’a Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden Kocaeli’nin yerel yayıncılarına kadar 390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak.

Toplamda 530’u aşkın yayınevi, sahaf ve STK’nın yer alacağı 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi, panel ve imzalardan oluşan 750’den fazla etkinlik sizleri bekliyor. 13. Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’7-15 Ekim’de 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 390 yayınevi, 450 yazar ve 750’yi aşkın etkinlikle kâğıttan dünyaları keşfe hazır mısınız?’’ diyerek herkesi fuara davet etti.

HEDEF BİR MİLYON ZİYARETÇİ

Kocaeli Kitap Fuarı, 2009 yılında ülkemizin fikir ve kültür iklimine yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata geçmişti. Çıkılan bu yolda, 13. yıla giriliyor. Kocaeli Kitap Fuarı; sadece yayınevlerinin kitaplarını tanıttığı, yazarların imza günü düzenlediği klasik bir buluşmanın ötesine geçip günün meselelerinin tartışıldığı, geleceğe yönelik düşünce iklimine katkı sağlayan bir platform oldu. Son beş yılda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olması bunun en büyük kanıtlarından biri. 2009’da 10 bin ziyaretçiyle başlayan fuar, geçen yıl 905 bin kitapsevere ulaştı. Geride kalan fuarlarda toplamda 6,5 milyona yakın ziyaretçi, sevdiği yazarlarla buluştu. Kocaeli, 4 bine yakın yazar ve şairi ağırladı.