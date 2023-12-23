Tahmini Okuma Süresi: dakika

378 farklı branşta kapılarını açan KO-MEK, birçok kişiye eğitim vererek iş sahibi olmalarına imkân sağlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından verilen meslek ve sanat eğitim kurslarında 378 farklı branşta eğitim veriliyor. Birbirinden önemli kurslarda eğitim vererek vatandaşların eğitim ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayan KO-MEK ders modüllerine yeni modüller eklemeye devam ediyor. Özel sektörde bulunması zor olan branşlarda eğitim veren KO-MEK bu alanda halk üniversitesi olmanın gururunu yaşıyor. Eğitim modülüne “Tufting”, “Yapma çiçek yapımı”, “Erkek sweatshirt dikimi”, “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde güvenlik sistemleri”, “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görüntü ve ses sistemleri kurs programı”, “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektrikli ev aletleri teknik servisi” gibi yeni branşlar ekleyen KO-MEK, kış aylarının gelmesiyle birlikte oldukça önem kazanan ev ve kurum temizliği gibi hayati önem taşıyan bir branşta da eğitim vermeye başladı. KO-MEK ayrıca, uyuşturucu bağımlılığından korunma yolları ve bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimi gibi önemli konularda da Emniyet Genel Müdürlüğü ile hareket ederek kursiyerlerine seminer veriyor.

EV DEKORASYONU VE AKSESUAR BRANŞLARI KO-MEK’TE

Yeni branşların yanı sıra hali hazırda açık olan ve eğitim veren önemli branşlara da ev sahipliği yapan KO-MEK, dekoratif ev aksesuarları hazırlamanın yanı sıra ev tekstiline ve dekorasyonuna yönelik birçok branşta eğitim vermek için sizleri bekliyor. Ayrıca özel günlerinizi de unutmayan KO-MEK özel gün ve nikâh şekeri hazırlama branşın da öğrendiklerinizle kendi işinizi kurabilir sevdiklerinize daha özel günler hazırlayabilirsiniz.

GİYİM TEKNOLOJİLERİ BRANŞLARI SİZLERİ BEKLİYOR

Giyim üretim teknolojileri branşında birçok alanda eğitim veren KO-MEK bu alanda çalışmak isteyen ya da kendi işini kurmak isteyenler için farklı branşlarda da eğitim veriyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerden sertifika alan kursiyerlerimiz geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor.

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM EĞİTİMİ

Güzellik ve saç bakımı hizmetleri alanında şimdiye kadar 23 bin 804 kursiyere eğitim veren KO-MEK bu alanda kendini geliştirmek isteyen kursiyerlere kalfalık ve ustalık sınavlarında başarılı olabilmeleri için eğitimler verdi. Klasik makyaj teknikleri ve cilt bakımı gibi birçok branşta eğitim veren KO-MEK bu alanda eğitim almak isteyen vatandaşlarını eğitim programlarına dahil ediyor.

ÖZGÜRLÜĞÜ YAKALAMAK İSTEYENLER KO-MEK’TE

İHA branşında da eğitim veren KO-MEK, bu alanda gerek maddi imkânlar dolayısıyla ücretli kurslara gitmek istemeyen gerekse Kocaeli’nde başka eğitim veren kurum bulunmadığından dolayı tercih ediliyor. Alanında uzman eğitmenlerin eğitim verdiği İHA-1 Pilot eğitimlerinde kursiyerler gökyüzünde özgürlüğün tadını çıkarıyor.

TOPRAĞA HAYAT VERİYORLAR

Tarım ve hayvancılığa yönelik önemli branşlar da eğitim veren KO-MEK tarımsal kalkınmaya yetiştirdiği kalifiye kursiyerlerle destek veriyor. Bitki yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, organik tarım gibi birçok alanda kursiyerlerine kapılarını açan KO-MEK geleceğin çiftçilerini bilinçlendirmeye devam ediyor.

KİŞİSEL GELİŞİME İHTİYACI OLANLAR KO-MEK’TE

Vatandaşların kişisel gelişimine destek veren kurslar açmaya özen gösteren KO-MEK girişimcilik eğitimi branşının yanı sıra ev becerileri atölyeleri eğitimlerine de önem vererek kursiyerlerin el becerilerini ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine destek verdi.

MUHASEBE VE FİNASMANDA İŞ SAHİBİ OLMA İMKANI

Ön muhasebe gibi finansman ve muhasebe alanında önemli branşlarda eğitim veren KO-MEK Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi ile birçok kişiye eğitim vererek iş sahibi olmalarına imkân sağladı.

SANATIN HER TÜRLÜSÜ KO-MEK’TE

Ud, Keman, saz gibi geleneksel Türk Sanat müziği branşlarında eğitim veren KO-MEK isteyen vatandaşlara Türk Halk Oyunları branşında da eğitim veriyor. Bu alanda oldukça iddialı olan KO-MEK, saygın müzisyen eğitmenlerle kursiyerlerini eğlendirirken öğrenmelerini sağlıyor. Geleceğin sanatçılarını ve müzisyenlerini yetiştiren KO-MEK özellikle çocukların konservatuar sınavlarına hazırlanmalarına destek oluyor.

SAĞLIK, SPOR VE SANATIN MERKEZİ

Resim, sanat ve tasarım, sağlık ve spor alanında eğitimlerine hız kesmeden devam eden KO-MEK şimdiye kadar bu alanlarda binlerce kişiye eğitim vererek kentin kültürel, sağlık ve spor alanında gelişmesine katkıda bulundu. Kentin adeta terapi merkezi olan KO-MEK’e gelen kursiyer eğitimlerinin yanı sıra sıcak arkadaşlık ve birlikteliğin verdiği moral ile hayata sımsıkı tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

DÜNYANIN DİLİNİ ÖĞRENİYORLAR

İngilizce ve Almanca gibi önemli dillerde eğitim veren KO-MEK; Abazaca, Boşnakça, Bulgarca, Japonca ve Korece dillerini öğrenmek isteyen kursiyerlere de eğitimler veriyor. Birçok üniversite öğrencisinin yanı sıra turistlik amaçlı ya da ticaret amaçlı ziyaretler için dil öğrenmek isteyen kursiyere de eğitimler veriliyor. Yabancı dillerin yanı sıra yabancı kursiyerlere de Türkçe eğitimi veren KO-MEK bu alanda verdiği ücretsiz eğitimlerle kursiyerlere maddi ve manevi destek veriyor.