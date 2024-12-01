Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi Karayakuplu Mahallesi’nde yağmur suyu giderinden sızan su nedeniyle çöken yolun onarımını yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapıda araç ve yaya güvenliğini tehlikeye sokabilecek sorunlara hızlı ve köklü çözümler üretiyor.

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Körfez ilçesi Karayakuplu Mahallesi’nde aşırı yağışlar dolayısıyla yağmur giderinden sızan su nedeniyle çöken yola anında müdahalede bulundu. Gerekli onarımı yapan ekipler, mahallenin yaşadığı sorunu giderdi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ANINDA MÜDAHALE

Körfez Karayakuplu Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle yolun kenarındaki yağmur suyu giderini sağlayan yer altındaki beton büzlerde çatlaklar meydana geldi.

Büzlerden sızan suyun yolda bozulmalara neden olması güvenlik sorununu da beraberinde getirdi. Alınan ihbarı değerlendiren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı. Yağmur suyu giderini sağlayan kırık beton büzlerini değiştiren ekipler ardından bozuk yolu kazarak asfalt serimi gerçekleştirdi. Anında yaptığı müdahaleyle sorunu çözen ekipler, çalışma sonunda yolu trafiğe açtı.