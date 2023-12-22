Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesi projesi, kent sakinlerinin gözdesi olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamında bireyler tarafından en yaygın kullanılan alanlardan biri olan kent meydanı düzenlemelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesi çalışmalarına başladı. Bölge halkına sosyal bir yaşam alanı sunacak Köseköy Meydanı, içinde bulundurduğu donatılarla da kenti canlandıracak.

Toplam proje alanı 3 bin 440 metrekare olan Köseköy Meydan düzenlemesi çalışması kapsamında birçok kent donatısı bulunuyor. Muhtarlık binası, kafeterya ve beton bankların yer alacağı proje, yeşil alanlarıyla da göz dolduracak. Ayrıca çalışmalar kapsamında yapılacak oyun grupları ve alan içi yollar da çocuklar ve ailelerin yüzünü güldürecek.