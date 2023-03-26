Spor ve sporcunun dostu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karaabdülbaki köyündeki futbol sahası yapımına tüm hızıyla devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor Kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesine bağlı Karaabdülbaki köyüne futbol sahası yapan Büyükşehir, Kocaelilerin sporla iç içe yaşamasına olanak sağlıyor.

Şehirdeki yaşamı kırsal alanlara da taşıyan Büyükşehir, Karaabdülbaki köyüne futbol sahası inşa ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan futbol sahası 20.4x30.4 metre ebatlarında olacak. 620 metrekare sentetik çim çalışmalarının tamamlandığı sahanın etrafı 610 metrekare ve 6 metre yüksekliğinde tel çitle çevriliyor. Sahanın yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.