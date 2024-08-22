Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın gençlere armağan ettiği akıllı kütüphaneler entelektüel sohbetlerin merkezi haline geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın tarafından, gençlerin akademik yolculuklarına eşlik etmesi için hayata geçirilen akıllı kütüphaneler, kitap seveler tarafından ilgi görüyor.

Büyükşehir, yaz-kış kütüphanelere olan ilgilerini sürdüren dostları için ise birbirinden anlamlı etkinlikler düzenliyor. Derince Halk Kütüphanesi’ndeki “Kütüphane Bi Mola” etkinliği entelektüel sohbetlerin adeta vazgeçilmez anlarından birini oluşturuyor.

YAZA KEYİF KATAN OKUMA ALIŞKANLIĞI

Kış aylarında daha çok ders çalışmak için kütüphaneleri kullanan gençler yaz aylarıyla birlikte bu ilgilerini kitap okuma alışkanlıkları için değerlendirmeye başladı. Kısa bir süre önce açılışı yapılarak hizmete giren Derince Kütüphanesi’nde başlatılan “Kütüphanede Bi Mola” etkinliği kitapseverler tarafından oldukça ilgi görüyor. Kütüphanede kitap okumaya ara veren gençler için rekreasyon alanında sohbet köşesi oluşturuldu. Burada; hayaller, gelecek, edebiyat, kütüphaneler ve kütüphanelerden beklentiler üzerinde sohbetler gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerin okudukları kitaplarla ilgili düşüncelerini birbirleriyle paylaşmaları ise sohbete anlam katıyor.

Katılımcılar yetişkinlerden oluşuyorsa edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor. “Hayatınız boyunca bir kitap okuyacak olsaydınız bu hangisi olurdu?”, “Bugüne kadar okuduğunuz kitaplardaki karakterlerden hangisiyle kendinizi duygusal olarak en yakın hissettiniz?” gibi sorular sohbeti yönlendiren başlıklar arasında yer alıyor. Bu sorulara her katılımcının verdiği cevap ise sohbeti daha da ilginç hale getiriyor.

ÇAYIMIZ, KEKİMİZ DE VAR

Büyükşehir Belediyesi çok sevilen Kütüphanede Bi Mola etkinliğine katılan konuklarını adeta el üstünde ağırlıyor. Çay, kek ve sıcak çikolata ikramı sohbetleri daha da güzelleştiriyor. Kitapların birleştiriciliğindeki Kütüphanede Bi Mola etkinliği, Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak ve samimi hizmet anlayışı ile gönüllerde taht kuruyor.

Öte yandan, Kütüphanede Bi Mola etkinliği Kocaelili okurlar tarafından çok sevildi. Büyükşehir Belediyesi, bu nedenle etkinliği tekrarlama kararı aldı. “Okurken Seyahat Ettiren Kitaplar” başlığındaki etkinlik 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Derince Kütüphanesi’ndeki Kütüphanede Bi Mola buluşması 14.00’Te başlayacak. Buluşmayı katılmak isteyen vatandaşlar 0 262 5024268 numaralı telefondan ya da Büyükşehir Belediyesi’nin kocaelikültürsanat instagram sayfası üzerinden katılım başvurusu yapabilecek. Kontenjan 20 kişi ile sınırlı tutulacak.