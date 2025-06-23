Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çocuk çalışmaları bünyesinde Mahallelerde Oyun Etkinlikleri Temmuz ayında başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çocuk Dostu Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi çocuk etkinliklerine aralıksız devam ediyor.

Geleneksel mahalle oyunlarını alanında uzman eğitmenlerce oynatıldığı mahallelerde oyun etkinlikleri bu yıl da aynı formatla çocuklarla buluşacak.

ALANINDA UZMAN ÖĞRETMENLER

Her gün farklı Mahallede, çocukların gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılıklarına dur diyerek eskisi gibi mahallelerde oyun oynayabilmelerini sağlamak amacı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çınar Çocuk Evleri Öğretmenleri tarafından uygulama gerçekleştirilecek.