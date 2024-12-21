Raflarında binlerce değerli eserin bulunduğu Milli İrade Millet Kütüphanesi’ni açılışının ardından ilk gün bin 647 kişi ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Mili İrade Meydanı’nda hizmete sunduğu Millet Kütüphanesi ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca eserle kitapseverlere entelektüel yolculuk imkanı sunan kütüphaneyi, ilk gün bin 647 kişi ziyaret etti.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİYOR

Kültürel ve eğitimsel faaliyetlere verdiği katkılarla adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı millet kütüphanelerinin 8’incisini İzmit Milli İrade Meydanı’nda açtı. Gençlerin bilgiye en kolay şekilde ulaşması, öğrenirken keyifli zaman geçirmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kütüphane, 7 gün 24 saat kitapseverlere ev sahipliği yapıyor. Şehrin eğitim hayatına değerli bir katkı sunan bu önemli yapıda 8 bin basılı ve 29 bin e-kitap yer alıyor.

ÇAY, SİMİT VE KAHVE ÜCRETSİZ

İnternet ve bilgi erişimi için kütüphane kullanıcılarına yönelik donanımlar, sesli-sessiz çalışma ortamları, bireysel ve grup çalışması imkânlarının da bulunduğu kütüphane aynı zamanda 125 kişiye ders çalışma hizmeti sunuyor. Modern kütüphanecilik anlayışıyla hizmet veren Millet Kütüphanesi’nde Büyükşehir tarafından ücretsiz çay, simit ve kahve ikramları da bulunuyor. İlk günden yoğun talep gören kütüphane, vatandaşların beğenisini kazanıyor. Kütüphaneyi ilk gün bin 647 kişi ziyaret etti.