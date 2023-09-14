Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı'nda çalışmalara devam ediyor. Meydanda yer alan 350 araçlık otopark en kısa sürede hizmete açılacakKOCAELİ (İGFA) - Milli İrade Meydanını dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir projeyle kent meydanına dönüştürmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Proje kapsamında yapılan 350 araçlık otoparkın yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

MEYDAN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir proje olan Kocaeli Milli İrade Meydanında çalışmalar devam ediyor. 50 bin m² büyüklüğe sahip meydan şekillenmeye başladı. Bölgenin hareketlenmesinde etkili olacak projenin çelik montaj imalatında sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çatı imalatına geçilecek.

Projenin orta kısmında taş döşeme işlemleri devam ediyor. Ayrıca alanı peyzaj çalışmaları da yapılıyor. Milli İrade Meydanı ile Kocaeli Valiliği arasında kalan 350 araçlık otoparkta sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi, 11 bin 140 metrekare büyüklüğünde ve 350 araç kapasiteli otoparkı en kısa zamanda açmayı hedefliyor