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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gastronomi turizmini geliştirme çalışmalarında “Kocaeli Mutfağı”nın eşsiz lezzetleri TRT Belgeseldeki “Yiyeceğin Serüveni”ne konuk oluyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin zengin gastronomi mirası, şimdi TRT Belgesel ekranlarında tüm Türkiye'yle buluşuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen gastronomi turizmi geliştirme çalışmaları kapsamında, Kocaeli Mutfağı'nın eşsiz lezzetleri "Yiyeceğin Serüveni" programı aracılığıyla izleyicilere taşınıyor. Şehrin tarih ve kültür zenginliğiyle yoğrulmuş yöresel lezzetleri, izleyicileri bir lezzet keşfine çıkaracak. Kocaeli'nin mutfak mirası, geleneksel tatları modern dokunuşlarla birleşerek izleyicilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunacak.

ZENGİN KOCAELİ MUTFAĞI

Geçmişten günümüze uzanan köklü bir tarihi ve birbirinden özgün yöresel lezzetleriyle dolu Kocaeli Mutfağı, "Yiyeceğin Serüveni" programı ile izleyicilerini İzmit Eseler Köyü'nden Gölcük KO-MEK Türk Mutfağı çalışmalarına, tatlı ustalarından, kentin şeflerinin mutfağına kadar uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Kültür Platformu iş birliği içerisinde hazırlanan Kocaeli Mutfağı kitabı da tv çekimlerinde yapılacak gastronomi çekimlerine altlık hazırlayarak, şehrin lezzet hazinelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilere tanıtmasına destek oluyor.

MANCARLI PİDE VE SÜTLÜ NURİYE’NİN SERÜVENİ

İki gün boyunca süren programda İzmit Eseler Köyünde Hafize Portakal tarafından “Mancarlı Pide”, Tatlıcı Güven üretim tesislerinde Metin Güven tarafından “Sütlü Nuriye”, Gölcük KO-MEK kurs merkezi türk mutfağında Eğitmen Şef Nalan Önem tarafından “Karamürsel Simit Dolması” ve son olarak İzmit Ramada Otel’de Executive Chef Naif Bagi tarafından “Kandıra Hindisi” çekimleri gerçekleştirildi. Birbirinden lezzetli Kocaeli yemekleri, "Yiyeceğin Serüveni" programında yakında izleyiciyle buluşacak.