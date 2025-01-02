Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2024’te tamamladığı bir başka proje, Başiskele Seymen Millet Bahçesi’nin 1.Etabı tanıtıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yeşil alan miktarını 22 yılda 500 m2’den 28 milyon m2’ye çıkaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla da en önemli çevreci yatırımlarından Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1.Etabını tanıtarak başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14 m2’nin üzerine çıkardıklarını kaydetti. Kocaeli’de son 22 yılda dikilen ağaç sayısı 9 milyonu geçti, aktif yeşil alan miktarı da 500 bin m2’den 28 milyon 803 bin m2’ye yükseldi.

YENİ YILA HİZMETLE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her haftayı 2024’te yapımı tamamlanan projelerin tanıtımına ayırdı. Yılın son günlerinde, geçen hafta Kaşkaldere-95 Evler bağlantı yolu ve kavşaklar tanıtılmıştı. Yeni yıla da yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, içerisinde bol miktarda yeşil alan ve ağaçlar barındıran Başiskele Seymen Millet Bahçesi’nin birinci etap tanıtım töreni yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törende önemli açıklamalar yapıldı.

“HAYIRLI BİR HİZMETLE BİR ARAYA GELDİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yeni yılın ilk günlerinde yine hayırlı bir hizmetle bir araya geldik. Geçen hafta Derince’de bir açılış programı yapmıştık. Normalde temel atma, açılış yapmıyoruz. Vaktimiz de olmuyor. Bu tanıttığımız projeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla toplu olarak açmıştık. Ama baktık ki, biz tek tek anlatmayınca birileri durumu fırsata çevirmeye çalışarak, iş yapmadığımız şeklinde bir algı yaratmaya çalışıyor. Biz de, gururla hizmete açtığımız bu eserleri sizlere tanıtıyoruz”.

“TEŞEKKÜRÜ EMEKÇİLERİMİZ HAK EDİYOR”

Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Teşekkürü bize ediyorlar ama arkada çalışan büyük bir ekip var. Gece gündüz demeden, tatil demeden çalışıyorlar. Başiskelemiz zaten çok güzel ve yeşil bir ilçe ama burası ilçemizin değerini daha da artıracak. Burası Milli Savunma Bakanlığına aitti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına devredildi. Başta konut projeleri olmak üzere kaynak yaratma çabasındaydı Bakanlık. Ford’un da bir talebi vardı ama biz devreye girerek buranın bize verilmesini istedik. Bakanlık haklı olarak finansman ihtiyacı olduğunu söyledi. Burayı size verelim ama nasıl yapalım dediler. Makine Kimya’nın üst tarafından olan 180 dönümlük araziyi onlara verdik. Başiskele yeşil bir alan ama böyle olması tek başına yetmiyor. Aktif yeşil alan başka bir şey, yeşil alan başka bir şey. Buarada doğayı insanımızla buluştururken, aynı zamanda bir yeşil alan oluşturduk. İkinci etabını da bitirdiğimizde burada çok özel bir alan ortaya çıkacak. Hayırlı olsun”.

“BAŞİSKELE’YE DEĞER KATACAK”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birine sahip olmuş olacağız. Burası 50 yıl, 100 yıl sonraki projeksiyonu çizen bir vizyon projesidir. Bir afet olduğunda şehrimizin bir toplanma alanı, yaşam alanı da olacak. Başiskele’nin iki yakası da birleşmiş olacak. Başiskele’ye değer katacak ve bir cazibe merkezi olacak. Hastanemiz de burada olacak. Yatırım programına girdi. Proje ihalesi yapılacak ve Başiskele Devlet Hastanemiz burada açılacak. Başta Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı”.

120 BİN METREKARELİK DEVASA ALANDA

Toplam büyüklüğü 120 bin m2 olan Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1.Etabı’nda; 3 bin m yürüyüş yolu, 1500 m bisiklet yolu, 1 futbol, 2 basketbol ve 1 tenis sahası bulunuyor. 160 milyon liraya mal olan millet bahçesinde mescit, tuvaletler, 65 kamelya, 1.750 metrekare çocuk oyun alanları, fitness alanları, piknik alanları, 800 ton kapasiteli su deposu yer alıyor. Başiskele’nin ilk millet bahçesi olan Seymen Millet Bahçesi’nin ikinci etabı da daha sonra yapılacak. Proje kapsamında 50 bin m2’lik yeşil alanın tesviyesi yapılarak sulama sistemi kuruldu ve çim serimi tamamlandı. 1.350 adet ağaç toprakla buluşturuldu. Mahmut Çavuş Caddesi’nde bir adet dönel kavşak düzenlemesi yapılırken 320 metre uzunluğunda bağlantı yolu ve 480 araç kapasiteli otopark inşa edildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYE DEV YATIRIMLAR

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son 22 yılda yaptığı çalışmalar kapsamında şehrimizde 2002’de 500 bin m2 olan yeşil alan miktarı, 2025 itibarıyla 28 milyon 803 bin m2’ye çıktı. Bunun 6 milyon 917 m2’si son 6 yılda gerçekleştirildi. Kocaeli’de 699 bin 58’i son 6 yılda olmak üzere, 22 yılda toplam 9 milyon 17 bin 570 ağaç ekildi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı, 14,5 m2’ye kadar yükseldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Millet Bahçelerinin sayısı da 9’a çıktı. Seymen Millet Bahçesi’nin 2.Etabı da tamamladığında Millet Bahçelerinin toplam alanı 2 milyon 999 m2’ye ulaşmış olacak.

YÜZLERCE ÇEVRECİ PROJE,

MİLYONLARCA AĞAÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçeleri dışında; Tatlıkuyu, Yalakdere, Cımbızdere, Çubukluosmaniye gibi 47 adet mesire alanı yaptı. Bunların 12’si son 6 yılda yapıldı. Darıca Balyanoz, Değirmendere, Kandıra gibi 56 adet sahil düzenlemesi yapıldı. Bunların 13’ü son 6 yılda gerçekleştirildi. Çocuklar için toplam 131 park yapıldı. Bunların 30’u son 6 yılda hayata geçti. Ayrıca 87,5 km bisiklet yolu, 259 km yürüyüş yolu, 1.686 takım çocuk oyun grupları, 48 takım engelli çocuk oyun grubu, 635 takım spor aletleri olmak üzere toplam 81 bin 803 oyun ve spor aleti yapıldı.