Kocaeli İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi, açılışından bugüne kadar rekor ziyaretçi sayısına ulaştı ve 23 bin ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Oyuncak Müzesi, kısa sürede ziyaretçi rekoru kırdı. Kapanca Sokak’ta bulunan İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi, tarihi oyuncaklardan, modern oyuncaklara kadar uzanan geniş koleksiyonuyla her yaştan ziyaretçisini yoğun bir şekilde ağırlamaya devam ediyor.

İL DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Oyuncak Müzesi çocuklar, gençler ve ailelerin yanı sıra il dışından gelen ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü. Büyük bir ziyaretçi akınına uğrayan müzenin günlük ortalama ziyaretçi sayısı 1100 olurken açılışından bu yana toplamda 23 bin ziyaretçiye ulaştı.

CAZİBE MERKEZİ OLDU

Oyuncak Müzesi İzmit’in tarihi noktalarından Kapanca Sokağın cazibe merkezi haline gelmesine büyük katkı sağladı. Oyuncak Müzesi, hem yerel halk hem de turistler için önemli bir uğrak noktası haline geldi. Müzenin ziyaretçi sayılarındaki artış, İzmit’in İzleri Anı Evi’nin ziyaretçi sayılarını da olumlu yönde etkiledi.

PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN AÇIK

Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokak No: 19 adresinde bulunan müze, pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilere kapılarını açıyor. Hafta içi 08.30-17.30, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren İzmit Oyuncak Müzesi, keyifli bir etkinlik arayan çocuklar ve ebeveynler için ideal bir uğrak noktası olarak dikkat çekiyor.