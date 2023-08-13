21-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Kocaeli Plaj Şenlikleri’nde sporcular dolu dolu bir hafta geçirecekKOCAELİ (İGFA) - Birbirinden başarılı gençlik ve spor organizasyonlarıyla Sporun Başkenti Kocaeli’nde renkli bir yaz sezonu geçirilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kocaelili gençlerin eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra rekabet edici yarışlarda dostça yarışacağı ‘Kocaeli Plaj Şenlikleri’ hazırlıklarını tamamladı.

21-27 Ağustos’ta Sekapark’ta yapılacak etkinlikler bu yaza damga vuracak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından 21-27 Ağustos tarihleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde organize edilecek Plaj Şenlikleri kapsamında futbol ve voleybol branşlarında başvurular başladı.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 AĞUSTOS 2023

Başvurular https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/Plaj-Futbol-Voleybol.aspx internet adresi üzerinden online alınırken son başvuru tarihi 19 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Kocaeli Plaj Şenlikleri’nde 20 Ağustos 2023 tarihinde kura çekimi yapılacak.

Başvurular her bir kategoride 36 takım ile sınırlandı.

Kocaeli Plaj Şenliklerinde Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda takımların kadrosunda 2 sporcu olma zorunluluğu bulunurken 14 yaş üstü kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride renkli görüntülere sahne olacak. Plaj Futbolu Şampiyonası’nda ise erkekler kategorisinde takımlar kadrosunda 8 sporcu ve oyun alanında da 6 sporcu ile birbirinden heyecanlı maçlar yaşanacak.