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Avrupa Konseyi Kongresi’nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ukrayna ve Filistin’de yaşanan acılara dikkat çekti. Genel Kurulda Portekiz Heyeti ile işbirliği ve dayanışma mutabakatı imzalandı. BKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk Delegasyonu Başkanı olarak bulunduğu Avrupa Konseyi Kongresi 45. Kurulunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı münasebetiyle bir etkinlik düzenledi.

Kongre Başkanı Marc Cools ile TBB Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katıldığı etkinlikte kongre üyelerine yönelik yaptığı konuşmada dünyaya seslenen Başkan Büyükakın, ‘’Ukrayna ve Filistin’de çocuklar ve kadınlar çok zor koşullar altındalar. Şehirlerin alt yapısına saldırıyorlar. Sorumsuzluk içindeki hükümetlere insani koşullara uygun adım atmaları için çağrıda bulunuyorum’’ dedi.

Kongrenin fuaye alanında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını bir etkinlikle kutlayan Başkan Büyükakın, dünya gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha anan Başkan Büyükakın, ‘’Türk heyetinin başkanı olarak sizleri selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz etkinliğe katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için çok büyük çaba ve fedakârlık gösterdi. Bu etkinlik vesilesiyle bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını anıyorum’’ ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Filistin’de yaşananlara da değinen Başkan Büyükakın, ‘’Bu vesileyle dünyadaki bazı konulara değinmek istiyorum. Özellikle sivil insanları etkileyen konular. Çocuklar ve kadınları etkileyen konular. Ukrayna ve Filistin’de tüm masum insanlar hükümetlerin sorumsuz saldırılarına maruz kalıyor. Şehirlerin altyapısına saldırıyorlar. Kabul edilmesi oldukça zor koşullar yaşanıyor Ukrayna ve Filistin’de. Bu yüzden sorumsuzluk içindeki hükümetlere de insani koşullarla ilgili olarak hukuka uygun adımlar atmalarına yönelik çağrıda bulunuyorum’’ açıklamasını yaptı.

PORTEKİZ HEYETİYLE MUTABAKAT

Öte yandan Avrupa Konseyi Kongresi 45. Genel Kurulunda Portekiz Heyeti ile işbirliği ve dayanışma mutabakatı imzalandı. Başkan Büyükakın, iş birliği ve dayanışma protokolünün imzalanması nedeniyle Portekiz Heyet Başkanı ve heyetine, Türk Heyeti Başkanı olarak teşekkür ettiğini vurguladı.