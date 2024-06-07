“Marmara Denizi Kıyı Temizleme” etkinliğini gerçekleştiren Hayat Kimya ve Limaş ekipleri Kocaeli Başiskele Sahili’nde kıyı temizliği yaparak 2.1 ton atık topladı.KOCAELİ (İGFA) - Hayat Holding çatısı altında bulunan ve hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Hayat Kimya ile liman işletmeciliğinin önde gelen kuruluşlarından Limaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında sürdürülebilir bir dünya için el ele verdi.

“Hayata İyi Bakarız” yaklaşımını odağına koyan Hayat Holding’in Kocaeli’de tesisleri bulunan şirketleri Hayat Kimya ile Limaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için el ele verdiler. Kocaeli il protokolünden ileri gelen isimlerinin katılım gösterdiği “Marmara Denizi Kıyı Temizleme” etkinliğinde şirket çalışanları, Başiskele Sahilinde 5 km’lik kıyı şeridinin atıklardan arındırılmasına katkıda bulundular. Kocaeli Tavşantepe İlkokulu’ndan iki öğretmen ve 40 öğrencinin de katıldığı etkinlikte 2.1 ton atık toplanırken, geri dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik konulu atölye çalışmaları gerçekleştirildi, 'Hayata İyi Bakarız' logolu şapka ve tişörtler dağıtıldı.

Attığı her adımda ‘Hayata İyi Bakarız’ diyerek sosyal fayda projeleri gerçekleştiren ve dünyada milyarlarca insanın hayatına dokunan Hayat Holding, sürdürülebilir bir gelecek için tüm paydaşlarını ‘Hayata İyi Bakmaya’ davet ediyor.